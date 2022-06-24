Eskişehir esnafı şehidini bayraklarla andı - Son Dakika
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Eskişehir esnafı şehidini bayraklarla andı

24.06.2022 15:09
Eskişehir esnafı şehidini bayraklarla andı

Diyarbakır'da şehit düşen Eskişehirli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç tüm yurda yasa boğarken, Eskişehirli esnaf da dükkanlarını Türk bayrakları ile donattı.

Diyarbakır'da şehit düşen Eskişehirli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç tüm yurda yasa boğarken, Eskişehirli esnaf da dükkanlarını Türk bayrakları ile donattı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi 22 Haziran Çarşamba günü icra edilen operasyon sırasında, teröristlerle girilen çatışmada 3 asker yaralanmıştı. Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut sevk edildikleri hastanelerde şehit olmuştu. Şehitlerin acı haberi tüm ülkeyi üzerken, 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un memleketi Eskişehir'i de yasa boğdu. Cenaze namazı bugün kılınan şehidin acısını derinden hisseden Eskişehirli birçok esnaf, dükkanlarının girişine al bayrak astı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir esnafı şehidini bayraklarla andı - Son Dakika

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