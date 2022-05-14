Eskişehir Halkevi'nin Etkinliklerin Yasaklanması Karşısında Açtığı İptal Davası Reddedildi - Son Dakika
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Eskişehir Halkevi'nin Etkinliklerin Yasaklanması Karşısında Açtığı İptal Davası Reddedildi

14.05.2022 00:14
Eskişehir Halkevi'nin Etkinliklerin Yasaklanması Karşısında Açtığı İptal Davası Reddedildi

Eskişehir Halkevi’nin, valilik tarafından alınan 15 gün süreyle açık alanlardaki tüm etkinlikleri yasaklama kararına ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptal talepli dava reddedildi. Karar, “Anadolu Fest müzik festivalinin yapılacağı mola tesislerinin yerleşim yerlerine yakın olması, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek birçok grubun giriş ve çıkışının denetlenemeyeceği bir bölge olması” gerekçesine dayandırıldı.

ÖZGE ZAİM

Eskişehir Halkevi'nin, valilik tarafından alınan 15 gün süreyle açık alanlardaki tüm etkinlikleri yasaklama kararına ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptal talepli dava reddedildi. Karar, "Anadolu Fest müzik festivalinin yapılacağı mola tesislerinin yerleşim yerlerine yakın olması, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek birçok grubun giriş ve çıkışının denetlenemeyeceği bir bölge olması" gerekçesine dayandırıldı.

Eskişehir Valiliği'nin 9 Mayıs'ta aldığı, kent genelinde 15 gün süreyle açık alanlardaki etkinlikleri yasaklama kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Eskişehir Halkevi tarafından açılan dava, reddedildi. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, kararını şu gerekçeye dayandırdı:

"DEAŞ, PKK/KCK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda ülkemiz genelinde ses getirecek eylem hazırlığı içinde bulundukları, DEAŞ terör örgütü ile ilgili istihbari bilgi bulunduğu, Emniyet teşkilatının sunduğu bilgi ve belgelerin dava konusu işlemin sebep unsurunu oluşturmak için yeterli ve kuvvetli olduğunun değerlendirildiği ve suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike olarak görüldüğü…

Anadolu Fest müzik festivalinin yapılacağı mola tesislerinin yerleşim yerlerine yakın olması, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek birçok grubun giriş ve çıkışının denetlenemeyeceği bir bölge olması, benzer etkinlikler planlanırken gelişigüzel yer seçimi yapılması, gerekli izinlerin son günlere bırakılması, daha önceki yıllarda yapılan etkinliklerde mevzuat kapsamında suç sayılan birçok fiilin tespit edilmiş olması hususları göz önünde bulundurulmadan etkinlik planlandığı, 20/04/2022 tarihinde Bursa'da yapılan saldırıyı üstlenen şahısların halen yakalanmadığı göz önünde bulundurulduğunda düzenlenmek istenen etkinliğin risk taşıdığı belirtilerek yürütmenin durdurulması isteminin ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır."

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Eskişehir, Müzik, Mayıs, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Eskişehir Halkevi'nin Etkinliklerin Yasaklanması Karşısında Açtığı İptal Davası Reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Halkevi'nin Etkinliklerin Yasaklanması Karşısında Açtığı İptal Davası Reddedildi - Son Dakika
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