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Yerel

Eskişehir'in Son Kalaycısı

Ramazan Kalay, 4 kuşaktır devam eden kalaycılığı babasından öğrenerek yaşatmaya çalışıyor.

27.03.2025 15:51
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Eskişehir'in son kalaycısı baba mesleğini sürdürüyor

Kalaycılık yapan Ramazan Kalay, soyadıyla mesleğinin önemini arttırıyor

Ramazan Kalay:

"Ben bu kalaycılık mesleğine dedem ve babam sayesinde başladım, eskiden köyleri gezerdik, babamın yanında ben kap sürterdim"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 4 kuşaktan beri kalaycı olan bir aileden gelen Ramazan Kalay, babasından öğrendiği mesleğin artık bitme noktasına geldiğini, artık kimsenin bu işi yapmak istemediğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kalaycılık, zamana yenik düşen meslekler arasında yer almaya başladı. Yurt genelinde kalaycıların sayısı her geçen gün azalırken, mesleğini soy isminde taşıyan Ramazan Kalay işini bırakmadı. Kalaycılığın Eskişehir'deki son temsilcisi olduğu belirtilen Kalay, bu işe başladığı yıllarda bakır kapların revaçta ve kıymetli olduğunu ancak zaman içerisinde mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu belirtti.

"Eskiden köyleri gezerdik, babamın yanında ben kap sürterdim"

Mesleğinin zor imkanlarla devam ettiğini ancak işini severek yaptığını dile getiren Ramazan Kalay, "Ben bu kalaycılık mesleğine dedem ve babam sayesinde başladım. Onlardan gelerek bu tarihe kadar sürdürdüm. Kalaycılığa 10 yaşımda başladım. Eskiden köyleri gezerdik, babamın yanında ben kap sürterdim. Çıraklıktan, kalfalıktan bu tarihe geldim. Bu meslek ölmese, devam etse daha iyi olur. Şimdi yetişen, hevesi ve isteği olan yok. Olmayınca da mesleği kendim devam ettiriyorum. Aslında yetkililer daha işlek bir yer konusunda yardımcı olurlarsa iyi olur. Ayrıca soyadım da Kalay. Ben 4'üncü kuşağa tekabül ediyorum. Şu anda bir kişi daha çıraklıktan, kalfalıktan ustalığa gelirse o 5'inci kuşağa ulaşacak inşallah" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'in Son Kalaycısı - Son Dakika

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