Eskişehir İtfaiyesi eğitmeni Onur Ersen köpekleriyle Afyonkarahisar\'daki sınavı geçti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan eğitmen Onur Ersen ile arama kurtarma köpekleri 'Adam' ve 'Bozo', Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Arama Kurtarma Köpekleri Eğitim ve Yeterlilik Sınavı'nı başarıyla tamamladı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Arama Kurtarma Köpekleri Eğitim ve Yeterlilik Sınavı'na katılan Eskişehir İtfaiyesi ekibi, zorlu etapları geride bırakarak sınavdan başarıyla geçti. İtfaiye bünyesinde görev alan eğitmen Onur Ersen ile arama kurtarma köpekleri Adam ve Bozo, gösterdikleri performansla tam not aldı.

Muhtemel afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarında kritik görevler üstlenen ekibin başarısına ilişkin itfaiye teşkilatından yapılan paylaşımda, eğitmen Onur Ersen ile köpekler Adam ve Bozo tebrik edilerek emek ve özverilerinden dolayı teşekkür edildi.