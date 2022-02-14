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Eskişehir Türk Ocağı'nın 18. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

Eskişehir Türk Ocağı'nın 18. Olağan Kongresi yapıldı

14.02.2022 16:17
Eskişehir Türk Ocağı'nın 18. Olağan Kongresi yapıldı

Eskişehir Türk Ocağı'nın 18. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim ve denetim kurulları ile genel merkez kurultay delegeleri seçildi.

Eskişehir Türk Ocağı'nın 18. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim ve denetim kurulları ile genel merkez kurultay delegeleri seçildi.

Eskişehir Türk Ocağı üyelerinin çoğunlukla katılım gösterdiği genel kurul toplantısının Divan Başkanlığına Süleyman Akıncı, Divan Katipliklerine ise İbrahim Tevfik Kök ve Alp Emre Varol seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongre, Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın konuşmasıyla devam etti. Pandemi sürecinde yapılan faaliyetlerden bahseden Ünal, "Eskişehir Türk Ocağı olarak geride kalan 3 sene içerisinde salgın ortamına rağmen faaliyetlerimize ara vermedik. Perşembe sohbetlerimiz, ramazan konferanslarımız, konak sohbetlerimiz, gençlik kurultaylarımız ve milli kültür yarışmalarımız dijital ortamda devam etti. Diğer taraftan ihtiyaç sahiplerine ve muhacir Türkmenlere de 3 yıl boyunca yardımlarımız sürdü. Bunlara ilave olarak geçtiğimiz sene içerisinde valilik, üniversiteler ve odalar ile birlikte Yunus Emre Hacı Bektaş ve Ahi Evran ile ilgili yüksek katılımlı büyük bilgi şölenleri yaptık. Şüphesiz bütün bunlar; milli mücadelenin her safhasında yer alan, milli devleti kuran ve sonrasında vazifelerinin bittiğini kabul etmeden Anadolu'yu imar hareketine girişen Türk Ocakları ve Türk Ocaklıları için yetmez. Türk Ocaklılar, Türk Milleti'nin geleceği için bilgi peşinde koşan, içinde bulunan çağı anlayan ve bu çağı yeni şeyler söyleyebilecek nesiller yetiştirmeliler. Bu düşüncelerle başından itibaren Türk Ocakları'nın kuruluşunda emeği geçen bütün büyüklerimizi ve yakın zamanda Hakk'a yürüyen dostlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Genel kurulumuzun milletimiz için, ocağımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından 3 yıllık Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu okunarak kabul edildi. Daha sonra yapılan seçimlerde, Yönetim Kuruluna; Prof. Dr. Nedim Ünal, Prof. Dr. Mehmet Topal, Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Doç. Dr. Oktay Berber, Doç. Dr. Volkan Marttin, Yüksel Kayın ve Ali Suat Alpargu, Denetim Kuruna da Necmettin Başkut, Ferruh Singer ve Dr. Yılmaz Köprücü seçildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Türk Ocağı'nın 18. Olağan Kongresi yapıldı
Eskişehir Türk Ocağı'nın 18. Olağan Kongresi yapıldı

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Eskişehir, Kurultay, Milli, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir Türk Ocağı'nın 18. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Türk Ocağı'nın 18. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
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