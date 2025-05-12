Eskişehirspor'un şampiyon olmasıyla büyük sevinç yaşayan esnaf, takım için kendi imkanlarıyla dev bir bayrak yaptırdı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta şampiyon olan Eskişehirspor, 3. Lig'e yükseldi. Eskişehirspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği günden bu yana kentte kutlama havası yaşanırken, Atatürk Bulvarı üzerindeki esnaf bir araya gelerek dev Eskişehirspor bayrağı yaptırdı. Siyah-kırmızılı ekibin şampiyon olmasıyla büyük sevinç yaşayan Nafi Demirel, Ahmet Avcı, Hüseyin Hoca ve İsmet Sarıkaya, ortaklaşa yaptırdıkları dev bayrağı cadde üzerindeki müsait bir yere astırmayı planladıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Esnaf, Eskişehirspor İçin Dev Bayrak Yaptırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?