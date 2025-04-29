Malatya'da pencereye sıkışan güvercini esnaf kurtardı
MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde bir iş yerinin penceresine sıkışan güvercin esnaf tarafından kurtarıldı.
Darende ilçesinde yaşanan olayda, Sanayi Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinin penceresine güvercin sıkıştı. Durumu fark eden esnaf iş makinesi ile güvercini kurtarmak için çalışma başlatırken uzun uğraşlar sonrası kurtarılan güvercin doğaya salındı.
Son Dakika › Yerel › Esnaf Güvercini Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?