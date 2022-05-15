Esnaf odalarında Künkçü dönemi - Son Dakika
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Esnaf odalarında Künkçü dönemi

15.05.2022 17:53
Esnaf odalarında Künkçü dönemi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AYESOB) genel kurul heyecanı yaşandı, iki adaylı gidilen seçimde mevcut başkan Selahittin Çetindoğan seçimi kaybederken, rakibi Muhammed Ali Künkcü yeni başkan seçildi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AYESOB) genel kurul heyecanı yaşandı, iki adaylı gidilen seçimde mevcut başkan Selahittin Çetindoğan seçimi kaybederken, rakibi Muhammed Ali Künkcü yeni başkan seçildi.

Aydın'da 1965 yılından bu yana faaliyette bulunan ve 82 esnaf odasının bağlı olduğu Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AYESOB) genel kurul heyecanı yaşandı. Birliktelik vurgusu yapılan genel kurulda, birlik başkanı ve yönetim kurulları da şekillendi. İki adaylı gidilen seçimlerde mevcut başkan Selahittin Çetindoğan ile Aydın Demirciler Odası Başkanı Muhammed Ali Künkcü başkanlığa aday gösterildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurulda, faaliyet raporunun okunmasının ardından divan kurulu belirlendi. Divan kurulu tarafından üyelere sunulan yeni liste oybirliği ile kabul edilirken, Çetindoğan beyaz liste, Künkcü ise mavi liste ile yarıştı. Uzun zamandır konuşulan ve büyük heyecana sahne olan seçimlerin sonunda Aydın Demirciler Odası Başkanı Muhammed Ali Künkcü, birliğin yeni başkanı oldu.

AYESOB'un yeni başkanı seçilen Muhammet Ali Künkcü'nün yeni yönetimi ise Uğur Anbarlı, Salih Kozalı, Olcay Akyıldız, Ahmet Tokmakoğlu, Murat Elgin, Adnan Tunçer, Yüksel Sabancı ve Hüdai Tosun isimlerinden oluştu. - AYDIN

Esnaf odalarında Künkçü dönemi
Esnaf odalarında Künkçü dönemi
Esnaf odalarında Künkçü dönemi
Esnaf odalarında Künkçü dönemi
Esnaf odalarında Künkçü dönemi
Esnaf odalarında Künkçü dönemi
Esnaf odalarında Künkçü dönemi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esnaf odalarında Künkçü dönemi - Son Dakika


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