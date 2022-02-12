Esnaf odası başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Esnaf Odası Başkanı İsmet Akdemir, 61 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesinde iki dönemdir esnaf odası başkanlığı görevini yürüten evli ve bir çocuk babası İsmet Akdemir evinde rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akdemir yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen İsmet Akdemir yarın son yolculuğuna uğurlanacak. - ZONGULDAK