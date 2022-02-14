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Esnaf ve sanatkarlar odası'nda, mevcut başkan Berk güven tazeledi - Son Dakika

Esnaf ve sanatkarlar odası'nda, mevcut başkan Berk güven tazeledi

14.02.2022 03:24
Esnaf ve sanatkarlar odası'nda, mevcut başkan Berk güven tazeledi

İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleşen Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde, 672 oy alan mevcut başkanı Serdar Berk yeniden başkanlığa seçildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleşen Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde, 672 oy alan mevcut başkanı Serdar Berk yeniden başkanlığa seçildi.

Aliağa Belediye Düğün Salonunda yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu Başkanlığını, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili İbrahim Bayram yaptı. İki listenin yarıştığı Kongrede seçimlerde mevcut başkan Serdar Berk beyaz listeyle, Hüseyin Ekren ise sarı listeyle yarıştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan kongrede, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ile birlikte çeşitli siyasi parti başkan ve yöneticilerinin yanı sıra dernek ve oda temsilcileri de katılım gösterdi. Oy çokluğu ile faaliyet raporları kabul edildi. Yapılan konuşmaların ardından, 672 üyenin oyunu alan mevcut başkan Serdar Berk, ikinci kez oda başkanı seçildi. Diğer aday Hüseyin Ekren 334 oy alırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Seçimlerin ardından konuşma yapan başkan Serdar Berk, "Seçimi ben kazanmadım. Aliağa Esnafı kazandı. Bana destek veren herkese teşekkür ederim. Bundan sonra çalışmalarımıza kaldığı yerden devam edeceğiz " dedi.

Oda başkanlığına seçilen Serdar Berk 'in Yönetim Kurulunda; Gürhan Özberk, Ali Çetin, Mesut Erdoğan, Selmet Önal, Mustafa Turna, Serdal Akgün, Korhan Tümer ve Mehmet Zeki Gül yer aldı. - İZMİR

Esnaf ve sanatkarlar odası'nda, mevcut başkan Berk güven tazeledi
Esnaf ve sanatkarlar odası'nda, mevcut başkan Berk güven tazeledi
Esnaf ve sanatkarlar odası'nda, mevcut başkan Berk güven tazeledi
Esnaf ve sanatkarlar odası'nda, mevcut başkan Berk güven tazeledi
Esnaf ve sanatkarlar odası'nda, mevcut başkan Berk güven tazeledi
Esnaf ve sanatkarlar odası'nda, mevcut başkan Berk güven tazeledi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Hüseyin Ekren, Aliağa, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esnaf ve sanatkarlar odası'nda, mevcut başkan Berk güven tazeledi - Son Dakika


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