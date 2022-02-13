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Esnaf ziyareti sırasında kalp krizinden ölen oda başkanı toprağa verildi - Son Dakika

Esnaf ziyareti sırasında kalp krizinden ölen oda başkanı toprağa verildi

13.02.2022 14:59
Esnaf ziyareti sırasında kalp krizinden ölen oda başkanı toprağa verildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde esnaf ziyareti sırasında kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybeden Esnaf Odası Başkanı İsmet Akdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde esnaf ziyareti sırasında kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybeden Esnaf Odası Başkanı İsmet Akdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Devrek ilçesinde 20 yıldır Esnaf Odası'nın çeşitli birimlerinde görev alan ve son iki dönemdir başkanlık görevini yürüten İsmet Akdemir, dün esnaf ziyareti sırasında rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Akdemir, kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akdemir için Devrek Merkez Yeni Cami'de öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Evli ve bir çocuk babası olan 61 yaşındaki İsmet Akdemir, kılınan cenaze namazının ardından Devrek Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ZONGULDAK

Esnaf ziyareti sırasında kalp krizinden ölen oda başkanı toprağa verildi
Esnaf ziyareti sırasında kalp krizinden ölen oda başkanı toprağa verildi

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Esnaf Odası, Kalp Krizi, Zonguldak, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esnaf ziyareti sırasında kalp krizinden ölen oda başkanı toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esnaf ziyareti sırasında kalp krizinden ölen oda başkanı toprağa verildi - Son Dakika
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