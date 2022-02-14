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Esnaflar sevgililer gününden umutlu - Son Dakika

Esnaflar sevgililer gününden umutlu

14.02.2022 18:18

- Esnaflar sevgililer gününden umutlu Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü nedeniyle Ereğli esnaflar hazırlıklarını tamamladı.

- Esnaflar sevgililer gününden umutlu

ZONGULDAK - Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü nedeniyle Ereğli esnaflar hazırlıklarını tamamladı. 14 Şubat Pazartesi günü kutlanacak olan 'Sevgililer Günü' öncesi ilçedeki çiçekçiler vitrinlerini kırmızı güller başta olmak üzere rengarenk çiçeklerle doldurdu.

Çoğunlukla internet üzerinden sipariş aldıklarını söyleyen çiçekçiler, işyerlerinde bizzat gerçekleşecek perakende satışlar konusunda da 14 Şubat'tan umutlu.

Son hazırlıklarını tamamladıklarını, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde geçen yıla göre satışlarında düşüş olduklarını Ereğli esnafları, "Bu yıl toptan aldığımız çiçek fiyatları yükseldi, bizde bunu göz önüne alarak mezattan geçmiş yıllara göre daha az miktarda çiçek temin ettik" dedi.

Halen devam eden pandemi nedeniyle bu yıl internet üzerinden siparişle verilen satışların daha da artmasının beklediklerini söyleyen Ereğli esnafı, Pazartesi günü saat: 10.00 ile 00.00 arasında hizmet vereceklerini, ayrıca evlere servis yapacaklarını açıkladı.

Kuyumcu ve Gümüşçüler 14 Şubat'tan umutlu

Çiçekçiler gibi 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle satışların artmasını bekleyen esnafların başında gelen kuyumcular ve gümüş satıcıları da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün özel bir gün olduğunu, altın, pırlanta ve gümüş takı vb. aksesuar satışlarının o gün özellikle artmasını beklediklerini dile getirdi.

"Yapılan zamlar esnafı tedirgin ediyor"

Çiçek fiyatlarında artış olduğunu söyleyen Suat Buzoğlu isimli vatandaş, "Çiçek fiyatlarında geçen yıla göre bir artış yaşandı. Çiçek üretimindeki artan maliyetler yüzünden bu sene 14 şubatta çiçek fiyatlarında büyük artışa neden oldu. Gül fiyatları son yapılan zamlardan sonra 30 TL ve 50 TL arasında değişmekte, ithal güller ise yüksek fiyatlı olduğu için bu sene ithal gül satmıyoruz. Buket fiyatları ise gül adedine göre ve buketin büyüklüğüne göre değişmektedir, buket fiyatları ise 100 TL ve 150 TL arasında değişmektedir. Çiçeklerimizi süslemek içinde kullandığımız malzemelerde de büyük bir fiyat artışı oldu ama biz elimizden geldiği kadar çiçek fiyatlarına yansıtmamaya çalışıyoruz"dedi.

"Pırlanta son dönemlerde yükselişte"

Sevgililer gününün vazgeçilmez hediyesi takı olduğunu söyleyen İhsan Yazıcıoğlu, "pırlanta konusunda en çök öne çıkan ürünler tektaş ve baget yüzükler oluyor. Tabi ki de satışlarımızda pek bir artış olmadı geçen yıla nazaran satışlarımızda düşüşler oldu. Ama satışların artacağını ümit ediyorum.

Esnaflar sevgililer gününden umutlu
Esnaflar sevgililer gününden umutlu
Esnaflar sevgililer gününden umutlu

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Sevgililer Günü, Türk Lirası, Pazartesi, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esnaflar sevgililer gününden umutlu - Son Dakika


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