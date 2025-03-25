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ESOB'dan İftar Programı

ESOB\'dan İftar Programı

Erzurum'da ESOB Başkanı Fırat, iftar yemeğinde birlik ve dayanışma mesajı verdi.

25.03.2025 09:55
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Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ve Yönetim Kurulu üyeleri, Esnaf Odaları Başkanları ile Çınar Restaurant'ta gerçekleştirilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Rasim Fırat'ın yanı sıra oda başkanları birlik üyeleri ile çalışan personelinin katıldığı iftar yemeğinde birlik beraberlik mesajı veren ESOB Başkanı Fırat, "Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır" dedi.

Ramazan ayını tebrik ederek konuşmasına başlayan Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları (ESOB) Birliği Başkanı Rasim Fırat, Ramazan ayının kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın yaşandığı en müstesna aylardan birisi olduğunu ifade ederek, "Esnafımız emeği ve alın teri ile şehrimizin, ülkemizin bel kemiğidir. Sadece ticaret yapmazlar. Esnaflarımız bunun yanında komşuluk ilişkilerini, toplumsal dayanışmayı ve yerel ekonomiyi de ayakta tutarlar. Ramazan ayı; yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde hissedildiği mübarek bir zaman dilimidir. Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Birlikte iftar yapmak sadece bir sofrayı paylaşmak değildir. Aynı zamanda güçlerimizi de birleştirmek demektir. İş dünyasında olduğu gibi sosyal hayatta da güçlü bağlar kurabilmek, birbirimize destek olmak, bu iftarın bizlere sunduğu en kıymetli fırsatlardan birisidir. Esnaflarımızın haklarını savunmak ve hep birlikte daha güçlü bir yarın inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel iftar programının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli Oda Başkanlarımıza, Birlik Üyelerimize, Birlik çalışanlarımıza katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, önümüzdeki dönemde idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'ni ve mübarek Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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