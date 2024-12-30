ESOGÜ\'de Türk Sanat Müziği Konseri

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) gerçekleştirilen konserde solistler ve koro eşliğinde Türk sanat müziğinin seçkin eserleri seslendirildi.

ESOGÜ Rektörlüğü Seçmeli Türk Sanat Müziği Dersi çerçevesinde ESOGÜ Türk Sanat Müziği Öğrenci Korosu tarafından hazırlanan konser, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konsere, ESOGÜ Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER) saz ekibi destek verdi. ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Bayrakçı yönetimindeki konserde solistler ve koro eşliğinde Türk sanat müziğinin seçkin eserleri seslendirildi. Konserde misafir sanatçı olarak yer alan Hülya Düzbaş ise, solo performans sergiledi. Konserin ardından memnuniyetlerini dile getiren Eskişehir Maide Bolel Huzurevi sakinleri, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Konsere ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Adıgüzel, ESOGÜ HAMER Müdürü Doç. Dr. Eylem Dereli, Eskişehir Maide Bolel Huzurevi sakinleri ve yöneticileri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR