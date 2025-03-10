ESOGÜ\'den Muhasebe Eğitimi Protokolü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM), Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve Eskişehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) iş birliğiyle, "Muhasebe Meslek Elemanı" yetiştirmek üzere 17 katılımcının faydalanacağı mesleki eğitim protokolü imzalandı.

Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden aktarılan bilgilere göre, protokol kapsamında yapılacak mesleki eğitim sonunda adayların "Muhasebe Meslek Elemanı" unvanına sahip olarak istihdam edileceği açıklandı. Eğitimde ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Tunç Köse ve Doç. Dr. Şafak Ağdeniz görev alacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR