Eti Krom Maden işçileri iş bırakma eylemine devam kararı aldı

Yerel

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, iş bırakma eylemi yapan 300 Eti Krom Maden işçisi, işverenle yaptıkları görüşmeden sonuç alamayınca eyleme devam kararı aldı.

Kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı ve maaşlarında iyileştirme yapılmadığı gerekçesiyle iş bırakan Eti Krom Maden işçileri, bugün Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım ile görüştü. işveren tarafından taleplerinin karşılanmadığını, rencide edici bir üslupla karşılaştıklarını beliten işçiler, mücadeleye devam kararı aldı.

Ali Rıza Yıldırım, işçilerle bir araya geldiği toplantıda, işçi temsilcisi olarak konuşan Erdem Güldemir'e tepki göstererek, "Ben bu adamı istemiyorum. Örgütlü bunlar. Provake yapıyor. Belediye asgari ücret veriyor. Sen asgari ücretle çalışmıyorsun. Üzerinde alıyorsun. Elazığ Belediyesi alıyorsa Elazığ Belediyesi'ne git orada çalış. Bizim kurallarımız böyle, bizim kurallarımızla çalışıyorduk. Bugün neden eylem yapılıyor? Sebebi ne? Politikalar. Kardeşim bana karşı bir cevap verme. ya ben bugün kapatacağım ya da çalışmaya devam edeceksiniz. Ben sizin şartlarınızla çalışmıyorum" dedi.

İşçilerin eylemi nedeniyle zarara uğradığını söyleyen Yıldırım, işçilere destek açıklamasında bulunan Alacakaya Belediye Başkanına da tepki göstererek "Sen düne kadar Eti Krom şartlarıyla çalışıyordun. Bu gün niye çalışmıyorsun? İnsan kaynakları departmanı, buradaki arkadaşların hepsinin haklarını, ihbarlarını öde, gelmediği günlerle ilgili cezayı öde. Zaten iş yapılmıyor. Eylem var. Belediye Başkanı oranın patronu. Gelsin buranın ekonomisini kaldırsın Belediye Başkanı" diye konuştu.

Yıldırımın sözleri üzerine bir işçi "Belediye başkanı zaten gelmemiş olsaydı 3 gün önce başlayacaktı. Yani arabuluculuk yaptı. Belediye Başkanı Cuma günü gelmemiş olsaydı bu iş o gün duracaktı" dedi.

Yıldırım, "Sen beğenmiyorsan gidebilirsin. Ben bu şartlarda çalışmıyorum dersin, kaç yıllık haklarını öder, anlaşır gidersin. İstifasını vermek isteyen bugün verir, haklarını veririz. Eylem istemiyorum, örgütlenme istemiyorum. Belediye Başkanı gelip benim KEF bölgemde politika yapamaz. Eylem yapmak isteyenler çıksın, çalışmak isteyenler kalsın" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine işçiler salonu boşalttı.

"Biz haklarımızı alana kadar greve devam edeceğiz"

İşveren ile uzlaşmanın sağlanamadığı toplantının ardından açıklama yapan işçi temsilcisi Erdem Güldemir şunları söyledi:

"Haklı taleplerimiz için başlattığımız iş bırakma eylemi neticesinde işveren olarak Ali Rıza Yıldırım Bey bizlerle görüştü. Ancak hiçbir talebimiz kabul edilmedi. Kabul edilmediği gibi rencide edici bir üslupla konuştu. Biz burada siyaset yapmıyoruz, illegal bir örgütlenme içinde değiliz. Çalışıyoruz, emek veriyoruz. Bizlerin çalışma koşulları herhangi bir işçinin koşullarından daha zor. Asgari ücretin biraz üstünde maaş almamız bizim hak ettiğimiz bir durum değil. Kaldı ki biz haksızlık peşinde değiliz. Olması gerekeni talep ediyoruz. Ne iş yerimiz zarar görsün, ne de biz. Bizlerin hak arayışı birkaç günlük eylemden ibaret değil. Biz 6 ay önceden idari birimlere bu eylemi bildirdik. 1 Temmuz'a kadar bekledik. Şimdi de hakkımızı almak için mücadele ediyoruz. İşçi temsilcileri olarak gerekli bildirimi yaptık, sözlü olarak da söyledik. Haklarımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz."