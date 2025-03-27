ETSO\'dan 2 Bin Aileye Ramazan Yardımı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Ramazan Ayı münasebetiyle 2 bin aileye içinde gıda malzemesi olan paketleri dağıttı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Ramazan Ayının ilk haftasında ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi. ETSO ve Erzurumlu hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hazırlanan yardımlar, Meclis üyeleri ve Genel Sekreterlik aracılığıyla yaklaşık 2000 haneye yardım ulaştırıldı.

ETSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, "Her yıl olduğu gibi bu Ramazanda da ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya özen gösterdik. Yardımları, zahmetsizce ulaştırmak için titizlikle çalıştık. Destek veren hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM