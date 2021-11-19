ETÜ bünyesinde gerçekleştirilen proje ile inşaat sezonun 12 ay boyunca devam etmesi hedefleniyor - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde gerçekleştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Soğuk Havalarda Dökülmüş Betonarme Kirişlerin Eğilme Etkisi Altındaki Davranışların Deneysel Olarak İncelenmesi" başlıklı projede test süreci başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak sürece dair proje ekibinden bilgi aldı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu tarafından kış aylarında inşaat sezonunu uzatabilmek amacıyla geliştirilen ve TÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından teşvik edilen projede test aşamasına geçildi. "Soğuk Havalarda Dökülmüş Betonarme Kirişlerin Eğilme Etkisi Altındaki Davranışların Deneysel Olarak İncelenmesi" başlıklı proje ile yetersiz koşullarda hassas bir malzeme olan betonarme elemanlarının kış aylarında dökülebilmesinin sağlaması hedefleniyor.

İnşaat İşlerinin Kış Aylarında Durması Bölge Ekonomisini Olumsuz Yönde Etkiliyor

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu, betonarme imalatının Türkiye'de en çok tercih edilen bina türü imalat yöntemi olduğunu belirterek: "Doğu Anadolu Bölgesi gibi kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği yerlerde inşaat sezonunun çok kısa sürmesi sosyal, teknik ve ekonomik sorunlara neden oluyor. İnşaat sektörü ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de pek çok sektörle birlikte çalışan lokomotif bir sektör ve kışın inşaat işlerinin durması bölge ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

Kalifiye işgücünün inşaat işlerinin devam ettiği şehirlere göç etmesinin pek çok ailevi ve sosyal soruna neden olduğunu dikkat çeken Okuyucu: "Üniversitemizin laboratuvarlarında testlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Ar-Ge faaliyetlerimizi tamamlayarak projemizi bu sektöre kazandırıp oluşabilecek maddi ve manevi sorunların önüne geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Rektör Çakmak: "Bölgesine ve Ülkesine Katma Değer Sağlayan Bir Üniversiteyiz"

Üniversitelerin akademik çalışmalarla öğrenci yetiştirmesinin yanında bilimsel faaliyetleriyle de halkın yararına olacak projeler üretmesi gerektiğine vurgu yapan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak bu anlayış doğrultusunda hayatı kolaylaştıracak, insanlığa fayda sağlayacak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Alanında uzman akademisyenleri ve son teknoloji ile donatılan altyapı sistemleriyle bölgesi başta olmak üzere ülkesine katma değer sağlayan bir üniversite olduklarını aktaran Rektör Çakmak, gerçekleştirilen bu projenin de uygulamaya başlamasıyla birlikte soğuk hava şartlarının artık inşaat sektörü için bir engel olmaktan çıkacağını ifade etti. ETÜ bünyesinde bu ve benzeri daha birçok projenin devam ettiğine değinen Prof. Dr. Çakmak, bu çalışma vesilesiyle ülke yükseköğretimine ve bilim dünyasına katkı sağlayan tüm ETÜ ailesine teşekkür ederek, yapılan ve yapılması planlanan her çalışmanın destekçisi olacaklarını söyledi. - ERZURUM