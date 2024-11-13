ETÜ\'de Daire Başkanlığı Devir Teslimi

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nda devir teslimi yapıldı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve üst yönetimin yanı sıra Yapı İşleri Daire Başkanlığı Personelinin katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninde Dr. Öğr. Üyesi Ali Çelik, Daire Başkanlığı görevini İlhan Tohumcu'ya devretti.

Rektörlükte düzenlenen törende konuşan Rektör Çakmak, şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve sunduğu katkılardan dolayı Dr. Öğr. Üyesi Ali Çelik'e teşekkür ederken görevi devralan İlhan Tohumcu'ya yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM