ETÜ\'de \'Uçuş ve Ötesi\' Söyleşisi

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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) "Uçuş ve Ötesi" adlı söyleşi programı düzenlendi.

ETÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) ile öğrenci topluluklarından Kariyer Kulübü iş birliğiyle düzenlenen kariyer söyleşileri programı kapsamında Türk Hava Yolları (THY) İnsan Kaynakları ekibi ile ETÜ'lü öğrenciler buluştu.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sektörün önde gelen markaları ve temsilcileriyle ETÜ öğrencilerini buluşturmak amacıyla düzenlenen programda, THY Ekibi mesleki deneyim ve tecrübeleri hakkında gençlere bilgi verirken sektöre dair merak edilen soruları yanıtladı. - ERZURUM