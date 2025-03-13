ETÜ\'den Aktif Süspansiyon Sistemi Projesi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Ünlütürk'ün yürütücülüğünü yaptığı ve Arş. Gör. Tuğrulhan Akgül'ün Araştırmacı olarak yer aldığı "Farklı Yol Profillerine Uyum Sağlayabilen Aktif Süspansiyon Sistemi için Makine Öğrenme ve Optimizasyon Tabanlı Anahtarlamalı Lineer Kuadratik Regülatör Denetleyici Tasarımı ve Uygulaması" başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Geliştirilen projeye ilişkin detayları paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Ünlütürk ve Arş. Gör. Akgül, otomotiv endüstrisinin her geçen yıl büyüdüğüne dikkat çekerek: "Otomobil ve taşımacılık sektöründe kullanılan taşıtların performans, konfor ve güvenlik beklentileri giderek artıyor. Özellikle araçlarda bulunan Aktif Süspansiyon Sistemleri arzu edilen performans, konfor ve güvenlik noktasında en önemli unsurlardan biridir. Önerdiğimiz proje ile farklı yol sınıfı profilleri için Makine Öğrenmesi tabanlı sınıflandırma yapılarak Aktif Süspansiyon Sisteminine sahip araçlara bulundukları yol sınıfı bilgisinin aktarılması hedefliyoruz" dedi.

Yol sınıfına özgü en uygun denetleyici parametreleri optimizasyon algoritmaları ile elde edeceklerini belirten proje ekibi, şu ifadeleri kullandı: "Aktif Süspansiyon Sistemi'ne gelen yol sınıfı bilgisinin algılanarak en uygun denetleyici paramatresinin uygulanması aşaması ise özgün bir adaptasyon mekanizması ile gerçekleştirilecek. Tasarlanacak ve uygulanacak olan Makine Öğrenmesi ve Optimizasyon tabanlı anahtarlama mekanizmasına sahip denetleyicinin, Aktif Süspansiyon Sistemi'ne sahip akıllı araçların sürüş ve güvenlik performanslarına olumlu katkılar sağlamasını ön görmekteyiz" - ERZURUM