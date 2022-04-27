Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi

27.04.2022 14:41
Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evde çıkan yangında, ev ve içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evde çıkan yangında, ev ve içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, 690 Mahallesi H-3 bloklardaki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sobanın bacasından çıktığı sanılan yangında alevler, kısa sürede tüm daireyi sardı. Dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Evlerinin ve içindeki eşyaların kullanılamaz durumda olduğunu söyleyen Serkan Türkoğlu, "Yangın soba bacasından dolayı çıkmış. Sobamız evin koridorunda duruyordu, yangın buradan başlayınca itfaiye ekipleri gelene kadar evin iki odasına sardı. Daha sonra itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalıştılar. Yatak odasının kapı arkasında tüm birikimlerimiz çanta içerisinde duruyordu. Çocuğumuzun hastalığı nedeniyle altınımızı bozduk, acilen para lazım olur diye maalesef hepsi kül oldu gitti" dedi. - ZONGULDAK

Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi
Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi
Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi
Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi
Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi
Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi
Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi

YORUMLAR
500
Kastamonu'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı Kastamonu'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı AVCILAR'DA BOŞ BİNADA YANGIN AVCILAR'DA BOŞ BİNADA YANGIN

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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