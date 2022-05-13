Evcek'ten Düzcespor'a destek - Son Dakika
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Evcek'ten Düzcespor'a destek

13.05.2022 17:30
Evcek'ten Düzcespor'a destek

3. Ligde şampiyon olan Düzcespor'a bir destek de Evcek'ten geldi.

3. Ligde şampiyon olan Düzcespor'a bir destek de Evcek'ten geldi. Evcek, şampiyonluğu çoluk, çocuk, genç, yaşlı, duyan, duymayan herkesin hafızalarına kazımak için bir kampanya düzenledi.

Düzcespor'a gönül veren herkesin 22 yıldır özlemle beklediği şampiyonluk nihayet 2021-2022 sezonunda geldi. Tüm Düzce'de devam eden şampiyonluk coşkusu, sokaklardan işletmelere taşınmış durumda. Bu işletmelerden biri de Evcek Köy Yaşam Alanı oldu.

Evcek'in sahibi Kubilay ailesinden Ömer Faruk Kubilay ile restoran ve binicilik işletmeciliğini yürüten Muharrem Özçiftçi, 22 yıl sonra gelen şampiyonluğu zihinlerde taze tutmak ve diğer işletmelere örnek olup hep beraber Düzcespor'a destek olunmasını sağlamak için güzel bir kampanya başlattılar. Birlikte aldıkları karar doğrultusunda çalışanlarının hafta sonları Düzcespor şampiyonluk tişörtleri ile hizmet vereceğini ifade eden işletmeci Muharrem Özçiftçi, ayrıca hafta içi Düzcespor şampiyonluk tişörtü ile işletmelerini ziyaret eden restoran müşterilerine de yüzde 20 indirim uygulayacaklarını söyledi.

1999 Düzce depremi öncesinde yaklaşık 16 sene Düzcespor'a hizmet ettiğini belirten Özçiftçi "Altyapıda malzemecilikle başlayıp, yine altyapıda yöneticilik, A takımında Futbol Şube Sorumluluğu, hatta kısa bir dönem de antrenörlük yaptım. Benim Düzcespor' a sevdam çocukluktan geliyor. Daha ilkokula giderken maçlarına giderdik. Hala elimden geldiğince idmanlarını ve maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum. Geçmişte takımda görev aldığım dönemlerde de şampiyonluklar yaşadık. Fakat bu şampiyonluk uzun süren özlemin sonunda geldiği için ayrı bir heyecandı. Soyunma odalarında bulunduğum, yedek kulübelerinde beklediğim dönemlerde bile bu sezonki kadar heyecan ve stres yaşadığımı hatırlamıyorum. Başta Başkan Gökhan Kapoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu ve teknik heyet hepsine müteşekkiriz. Bize bu gururu ve mutluluğu yaşattıkları için Allah hepsinden razı olsun. Düzcespor yönetimini tesisimizde ağırlamaktan büyük onur duyarız" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Kubilay ise, Evcek ailesi olarak Düzcespor'a maddi-manevi her türlü katkıyı vermek için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. - DÜZCE

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Şampiyon, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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