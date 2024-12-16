Evde Bakım Yardımı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Evde Bakım Yardımı Başladı

Aile Bakanı Göktaş, 544 bin vatandaşa toplam 4,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödenecek.

16.12.2024 13:25
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik "Evde Bakım Yardımı"nı hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek, "544 bin vatandaşımız bu yardımdan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,8 milyar lira tutarındaki desteği hesaplara yatırdık" dedi.

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Halihazırda 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evde Bakım Yardımı Başladı - Son Dakika

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