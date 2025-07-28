Evin Sapak\'ın Terapi ve Başarı Hikayesi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hobi olarak başladığı süs eşyası yapımını zamanla meslek haline getiren Evin Sapak, 20 metrekarelik dükkanında üretim yaparak kısa sürede yurtdışına sipariş almaya başladı. Sapak, kardeşinin vefatından sonra yaptığı işlerin kendisi için adeta bir terapi olduğunu belirtti.

Kırşehir'de yaşayan Evin Sapak, insanların özel günleri için hazırladığı süs eşyalarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladıktan sonra yoğun ilgi gördü. Gelen talepler üzerine evde başladığı üretimi küçük bir dükkana taşıyan Sapak, el emeği ürünleriyle kısa sürede hem yurt içinde hem de yurtdışında müşteri kitlesi oluşturdu. İlk olarak doğum günü ve nişan süsleri yaparak işe başladığını belirten Sapak, "Başta sadece yakın çevreme hediye niyetine yapıyordum. Sosyal medyada paylaşınca birçok kişiden sipariş gelmeye başladı. Bu süreçte işimi büyütüp küçük de olsa bir dükkan açtım" dedi.

Kardeşinin vefatının ardından yaşadığı zor dönemi bu işle aşmaya çalıştığını söyleyen Sapak, "11 yıl önce kardeşimin vefatı sonrasında hayat içime kapanmama vesile oldu. Eşimin desteğiyle süsleme işlerine hobi olarak başlamıştım ama iş büyümeye başlayınca maddi boyutu da olmaya başladı. Bunalım dönemim yaptığım işin etkisiyle geçti ve bu süreç bana terapi gibi oldu. Evimde başlamıştım işe evimin bir köşesini atölye yaptım. Satışlarım güzel ve sürekli sipariş alıyorum. 20 Metrekarelik dükkanda yoğun oluyorum. Nişanlılık dönemleri, doğum günleri, evlerin dekor ürünleri dahil sürekli çalışma yaptığım bir kitle oluştu" diye konuştu. - KIRŞEHİR