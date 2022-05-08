Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu - Son Dakika
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Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu

08.05.2022 08:03

Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu Erzincan'da bir kişi evinin balkonunda, uçamayan ebabil kuşu buldu.

Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu

ERZİNCAN - Erzincan'da bir kişi evinin balkonunda, uçamayan ebabil kuşu buldu.

Erzincan merkez Çarşı Mahallesinde ikamet eden Sermet Urun, sabah kalktığında balkonunda uçamayacak durumda bir kuş buldu. Bulduğu canlının ebabil kuşu olduğunu öğrenen Urun, kuşun tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğini belirtti.

Balkonlarında kuşu bulduklarında şaşırdıklarını belirten Sermet Urun, ebabil kuşunu çok sevdiklerini söyledi.

Dünyanın nadir kuşlarından biri olan, kendine has özellikleri ile halen esrarını koruyan ebabil kuşu, neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülebiliyor.

Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu
Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu
Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu
Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu

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Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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