Evinternetim.com, 'Yılın En İyi e-Ticaret Projesi' seçildi. - Son Dakika

1. İş ve Kariyer Ödülleri sahiplerini buldu. İbrahim Yiğithan Özbek tarafından 2011 yılında kurulan Evinternetim.com, 'Yılın En İyi e-Ticaret Projesi' ödülüne layık görüldü.

'1. İş ve Kariyer Ödülleri', 'Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla Hevin Cumsen ve Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul'da düzenlendi. Sunuculuğunu Şenol İpek ve Özlem Demir'in yaptığı ödül töreninde 'Yılın En İyi e-Ticaret Projesi' ödülü, Evinternetim.com'un CEO'su İbrahim Yiğithan Özbek'e teslim edildi. İnsanlara ev internetini diğer firmalardan daha uygun fiyatlarla buluşturmak amacıyla 2011 yılında İbrahim Yiğithan Özbek tarafından kurulan ve Türkiye'nin ilk garaj e-Ticaret projelerinden biri olan Evinternetim.com, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı. - SAKARYA