Evlilikte 30 yılı devirmiş annelere ziyaret - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, anneler günü dolayısıyla evliliklerinde 30 yılı devirmiş anneleri ziyaret ederek çiçek verdi.

Annelerle sohbet ederek talep ve görüşüne dinleyen Başkan V. Subaşı, sağlık ve mutluluk temennisini iletti. Bilecik Belediyesi olarak annelere ve kadınlara her zaman önem verdiklerini belirterek bu yönde yeni projeler hazırladıkları bilgisini verdi. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde anneler de hatırlandıkları ve ziyaret edildikleri için duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti.

Annelerin yaşantımızdaki yeri ve önemine değinen Başkan V. Subaşı ziyaretinde annelerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK