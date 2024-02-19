Evren ilçesinde arsa satış kura töreni düzenlendi

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Evren Kaymakamı Bekir Kınacı, Evren ilçesinde arsa satış kura törenine katıldı.

Evren Kaymakamı Bekir Kınacı, Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal ile birlikte Ankara Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen İbrahimbeyli Mahallesi Köy Gelişim Alanı arsa satışına esas kura törenine katıldı. Kınacı, hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar da 69 ayrı parselin satışının adil bir kura ile gerçekleşmesinden dolayı memnuniyetini dile getirirken vatandaşlara sunduğu hizmetlerin sürekliliği ve sosyal devlet olarak çalışan kaymakamlığın ilgi alakasına teşekkür etti. - ANKARA