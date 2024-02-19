Evren ilçesinde arsa satış kura töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Evren ilçesinde arsa satış kura töreni düzenlendi

Evren ilçesinde arsa satış kura töreni düzenlendi

Evren Kaymakamı Bekir Kınacı, Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal ile birlikte İbrahimbeyli Mahallesi Köy Gelişim Alanı arsa satışına esas kura törenine katıldı. Vatandaşlar, adil bir kura ile gerçekleşen satıştan memnuniyetlerini dile getirdi.

19.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evren Kaymakamı Bekir Kınacı, Evren ilçesinde arsa satış kura törenine katıldı.

Evren Kaymakamı Bekir Kınacı, Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal ile birlikte Ankara Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen İbrahimbeyli Mahallesi Köy Gelişim Alanı arsa satışına esas kura törenine katıldı. Kınacı, hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar da 69 ayrı parselin satışının adil bir kura ile gerçekleşmesinden dolayı memnuniyetini dile getirirken vatandaşlara sunduğu hizmetlerin sürekliliği ve sosyal devlet olarak çalışan kaymakamlığın ilgi alakasına teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hüsamettin Ünsal, Evren, Yerel Haberler, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evren ilçesinde arsa satış kura töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:28:59. #1.13#
SON DAKİKA: Evren ilçesinde arsa satış kura töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement