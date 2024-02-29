Eyüpsultan Belediyesi\'nde Gençler Buluşuyor Programı Düzenlendi

Eyüpsultan Belediyesi'nde "Gençler Buluşuyor" sloganıyla Gençlik Merkezleri, Genç Akademi, Tiyatro Okulu, Sanat Akademi ve Müzik Okulu öğrencilerinin bir araya geldiği buluşma programı düzenlendi. EKSM'de düzenlenen programda Sanat Akademisi öğrencilerinin atölyelerde yaptıkları eserlerden oluşan "Dönüşmek Üzere" isimli karma sanat sergisi de açıldı.
Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan gençleri sanatın ve sporun her dalıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda "Gençler Buluşuyor" sloganıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde Gençlik Merkezleri, Genç Akademi, Tiyatro Okulu, Sanat Akademi ve Müzik Okulu öğrencilerinin bir araya geldiği buluşma programı düzenlendi. Öte yandan Sanat Akademisi öğrencilerinin Ebru, Kaligrafi, Takı Tasarım, Resim ve Ahşap atölyelerinde yaptıkları eserlerden oluşan "Dönüşmek Üzere" isimli karma sanat sergisi de açıldı.
5 yılda Eyüpsultan'a gençlerle ilgili 33 eser kazandırdık
Serginin açılışına ve buluşma programına katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, burada yaptığı konuşmada Eyüpsultan'a 33 tanesi gençlerle ilgili olmak üzere 90 eser kazandırdıklarını söyledi.
Yeni dönemde de gençler için çok özel çalışmalar yapacaklarını ifade eden Başkan Deniz Köken, "Hizmetlere gençlerden başladık çünkü yaş skalası geçiyor, bir daha geri dönme imkanı yok. O yüzden diğer hizmetleri biraz öteledik. Yeni dönemde eğitiminden sanatına, sporundan kültür sanatına kadar yeni işlerle huzurlarınızda olacağız. Ne yaparsanız mutlaka geleceğe yatırım olarak döner. İnsanlar gelip geçer yapılan eserler bakidir. Şunu da unutmayın. Güzel hatıralrı biriktirerek büyüyüp ve yaşlanın. Güzel hatıralar da bu ortamlarda oluyor. Kendi kendinize güzel hatıralar biriktiremezsiniz. Grup çalışmaları, sportif müsabakalar, kültürel çalışmalar hepsi yeni dönemde sizleri bekliyor. Bu sene üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıflara da başarılar diliyorum. Onlar da ben de bir sınava hazırlanıyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.
Sanat Akademi öğrencilerinden Başkan Deniz Köken'e çok özel bir tablo
Konuşma sonrası Sanat Akademi öğrencileri Başkan Deniz Köken'e, kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek İslam aleminin 3 kutsal mekanı Mekke, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi'nin bir arada olduğu çok özel bir tablo hediye etti.
Müzik Okulu Öğrencileri Başkan İçin Yazdıkları Şarkıyı Seslendirdi
Müzik Okulu öğrencilerinin verdiği konserle devam eden programda, öğrenciler Başkan Deniz Köken'e sürpriz yaparak onun için yazdıkları bir şarkıyı da seslendirdi.
Konser sonrası gerçekleştirilen çekilişte talihli öğrencileri belirleyen Başkan Deniz Köken, kazananlara hediyelerini takdim etti. - İSTANBUL
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