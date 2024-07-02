Eyüpsultan\'da Kilit Taşı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

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Eyüpsultan'da asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kilit taşı yenileme çalışmaları da sürüyor. Son olarak Defterdar Mahallesi Cebecibaşı Caddesi'nde bin 300 metrekare kilit taşı kaplama işlemi gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde yaptığı asfaltlama çalışmaları ve kilit taşı yenileme ve bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmalarda hasarlı, onarım gerektiren cadde ve sokaklardaki kilit taşlarını yeniliyor.

Ekipler yoğun mesai harcıyor

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcayan ekipler, son olarak Defterdar Mahallesi Cebecibaşı Caddesi'nde kilit taşı kaplama çalışması yaptı. Yapılan çalışmada 150 metre uzunluğundaki caddede bin 300 metrekare kilit taşı kaplama işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca caddeye ekipler 350 metre de oluk taşı döşedi. Öte yandan, rutin olarak gerçekleştirilen çalışmaların dışında, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da yenileme ve onarım yapılıyor. Gelen talep üzerine hızlıca belirtilen noktalara ulaşan ekipler, çok kısa sürede sorunları gideriyor. - İSTANBUL