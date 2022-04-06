Eyyübiye Belediyesi yardım faaliyetlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Eyyübiye Belediyesi yardım faaliyetlerini sürdürüyor

06.04.2022 16:33
Eyyübiye Belediyesi yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ramazan ayında binlerce aileye ulaşıp, gıda yardımı yapmaya devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ramazan ayında binlerce aileye ulaşıp, gıda yardımı yapmaya devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ramazan ayında binlerce aileye ulaşıp, gıda yardımı yapmaya devam ediyor. Ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını bir bir karşılıyor. Ekipler, bir yandan bin 50 aileye iftarlıkları evlere teslim ederken, diğer yandan oluşturulan farklı ekiplerle hem merkez hem de kırsalda, tespiti yapılan ailelere gıda yardımını sürdürüyor. Ramazan ayı öncesi de beyaz eşya, giyim, gıda, kira ve bakım onarım çalışmalarıyla vatandaşların duasına talip olan ekipler, ramazan ayında da gıda yardımına ağırlık verdi. Dağıtımı yapılan gıda kolileri, komisyon tarafından durum tespiti yapılan ailelere her ay düzenli olarak veriliyor. Vatandaşlar, kendilerine ulaşan ekiplere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Eyyübiye Belediyesi yardım faaliyetlerini sürdürüyor
Eyyübiye Belediyesi yardım faaliyetlerini sürdürüyor
Eyyübiye Belediyesi yardım faaliyetlerini sürdürüyor

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İftar sonrasında evlere misafir oluyor İftar sonrasında evlere misafir oluyor Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenme önerileri Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenme önerileri

Mehmet Kuş, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eyyübiye Belediyesi yardım faaliyetlerini sürdürüyor - Son Dakika


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