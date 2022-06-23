Ezanı en güzel okumak için yarıştılar

Sivas'ta; Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde "Ezanı Güzel Okuma" yarışması gerçekleştirildi.

4 Eylül Sanayi Camisinde düzenlenen ezanı güzel okuma yarışmasına Sivas merkez ve ilçelerinden 9 din görevlisi katıldı.

İl seçici kurulu önünde ezanı en güzel şekilde okumak için yarışan din görevlileri; makam, tavır, eda, ses, fonetik, diksiyon, tecvit, nefes, mimik ve temsil üzerinden değerlendirildi.

Yarışma sonunda tüm değerlendirmelerden yüksek puan alan Sivas Merkez Aliağa Cami İmam Hatibi Kadir Duman il birincisi olarak 27 Temmuz'da Kayseri'de düzenlenecek olan Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışmasına katılmaya hak kazandı. Yarışmaya Yıldızeli ilçesinden katılan İmam Hatip Yunus Emre Kırmıt ikinci, Hafik ilçesinden katılan İmam Hatip Muzaffer Ayan ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda yarışmaya katılan din görevlilerini tebrik eden İl Müftüsü Remzi Pehlivan, din görevlilerine hediyelerini takdim ederek yarışmanın seçici kuruluna teşekkür etti. - SİVAS