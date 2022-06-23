Ezanı en güzel okumak için yarıştılar - Son Dakika
Üye Girişi

Ezanı en güzel okumak için yarıştılar

23.06.2022 17:16
Ezanı en güzel okumak için yarıştılar

Sivas'ta; Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde "Ezanı Güzel Okuma" yarışması gerçekleştirildi.

Sivas'ta; Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde "Ezanı Güzel Okuma" yarışması gerçekleştirildi.

4 Eylül Sanayi Camisinde düzenlenen ezanı güzel okuma yarışmasına Sivas merkez ve ilçelerinden 9 din görevlisi katıldı.

İl seçici kurulu önünde ezanı en güzel şekilde okumak için yarışan din görevlileri; makam, tavır, eda, ses, fonetik, diksiyon, tecvit, nefes, mimik ve temsil üzerinden değerlendirildi.

Yarışma sonunda tüm değerlendirmelerden yüksek puan alan Sivas Merkez Aliağa Cami İmam Hatibi Kadir Duman il birincisi olarak 27 Temmuz'da Kayseri'de düzenlenecek olan Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışmasına katılmaya hak kazandı. Yarışmaya Yıldızeli ilçesinden katılan İmam Hatip Yunus Emre Kırmıt ikinci, Hafik ilçesinden katılan İmam Hatip Muzaffer Ayan ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda yarışmaya katılan din görevlilerini tebrik eden İl Müftüsü Remzi Pehlivan, din görevlilerine hediyelerini takdim ederek yarışmanın seçici kuruluna teşekkür etti. - SİVAS

YORUMLAR
500
Çaldığı akülü aracı taşıyamayınca sürüp uzaklaştı Çaldığı akülü aracı taşıyamayınca sürüp uzaklaştı Yılmaz'dan ahırı yanan vatandaşa zararı karşılama sözü Yılmaz'dan ahırı yanan vatandaşa zararı karşılama sözü
Kaynak: İHA

Eylül, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ezanı en güzel okumak için yarıştılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 17:21:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ezanı en güzel okumak için yarıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement