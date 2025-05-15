Ezgi Apartmanı davasında çelişkili karar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davası ile ilgili konuşan Avukat Erkan Erdem, "En son gelen bilirkişi raporunda, yalnızca M.T.'in tahliyesine karar verilirken, pastaneye ait tadilatlardan sorumlu E.D.'nin tutukluluğu devam etti. Bu durum, özellikle bir tarafın suçsuz bulunmasına rağmen tutukluluğunun devam etmesi ve diğer tarafın tahliye edilmesi arasında bir çelişki oluşturuyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı'na ilişkin dava, tutuklu sanıkların durumu ve bilirkişi raporlarının sonuçları dikkat çekti. Pastane tadilatı nedeniyle yargılanan E.D.'nin müdafi Erkam Erdem, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 31 Temmuz 2024 tarihinde dosyaya eklenen bilirkişi heyet raporunu hatırlattı. Av. Erdem, rapora göre binanın müteahhidi Y.A.'nın ve pastanede yapılan tadilattan sorumlu E.D.'nin kusursuz bulunmasına rağmen, yalnızca fenni mesul M.T.'nin tahliyesine karar verildiğini hatırlatarak, E.D.'nin ise tutukluluğun devam etmesinin rapora göre çelişki oluşturduğunu belirtti.

"Kararın ise şaşırtıcı olduğunu ifade etmek istiyorum"

Av. Erdem, "Bilirkişi raporu sonrası mahkemenin kararı, özellikle M.T.'nin tahliye edilmesi, E.D.'nin ise halen tutuklu kalması açısından kamuoyunda büyük bir merak ve şaşkınlık oluşturdu. 31 Temmuz 2024'te dosyaya gelen bilirkişi raporunda, Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına yol açan faktörlerin incelendiği ve yargılanan tüm sanıkların durumunun değerlendirildiği açıkça belirtilmişti. Rapora göre, apartmanın altında bulunan pastanede yapılan tadilatlardan sorumlu olarak yargılanan E.D., yapılan tadilatların binanın yıkımına herhangi bir etkisi olmadığını savunmuştu. Bu doğrultuda E.D.'nin kusursuz olduğu ve tutukluluk halinin devamı yönündeki kararın ise şaşırtıcı olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Müvekkili pastanenin iç mimarı E.D.'nın suçsuz olduğunu belirten Av. Erdem, "Rapora dayanarak, yalnızca M.T.'in tahliyesine karar verilirken, pastaneye ait tadilatlardan sorumlu E.D.'nin tutukluluğu devam etti. Bu durum, özellikle bir tarafın suçsuz bulunmasına rağmen tutukluluğunun devam etmesi ve diğer tarafın tahliye edilmesi arasında bir çelişki oluşturuyor. Her iki sanığın da durumunun objektif bir şekilde değerlendirilmeye alınması gerektiği kanaatindeyim" diyerek düşüncesini aktardı.

Duruşma, 30 Eylül tarihine ertelendi. - KAHRAMANMARAŞ