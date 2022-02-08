Üye Girişi
Fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika

Fahiş fiyat denetimleri sürüyor

08.02.2022 10:48
Fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak maksadıyla denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak maksadıyla denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. İlçe genelindeki marketleri gezen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da inceleme yaptı. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Zabıta ekipleri, denetim esnasında marketlerdeki müşterileri de konuyla ilgili bilgilendirdi. Özellikle gıda ve genel temizlik maddelerine yönelik yapılan denetimlerde, reyondaki fiyat etiketlerinin yanı sıra son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolü de yapıldı. - BURSA

Fahiş fiyat denetimleri sürüyor

YORUMLAR
500

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Hisarcık, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
10:33 Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz
10:31 Maça yaşanan kavga damga vurdu! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi
10:18 Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
10:07 İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır
10:02 Üç Kuruş'ta dün neler oldu?
10:01 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak?
09:57 Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan'a ceza verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 10:56:52. #1.12#
SON DAKİKA: Fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement