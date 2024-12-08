Fatih Camii'nde Suriyeli Sevinci - Son Dakika
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Fatih Camii'nde Suriyeli Sevinci

Fatih Camii\'nde Suriyeli Sevinci

İstanbul'daki Suriyeliler, Esad rejiminin düşüşünü Fatih Camii'nde kutladı.

08.12.2024 11:19
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Suriye'de Esad rejiminin son bulması, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Sabah namazı sonrası Fatih Camii'nde toplanan binlerce Suriyeli, muhaliflerin zaferini kutladı.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından kutlandı. Sabah namazı sonrası Fatih Camii'nde toplanan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundu. 7'den 70'e binlerce Suriyeli Fatih Camii'nde Türk ve Suriye bayrakları ile Esad'ın gidişini kutladı. Fatih Camii'nde Suriyelilerin sevinç gösterileri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Camii'nde Suriyeli Sevinci - Son Dakika

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