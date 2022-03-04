Fatsa'da çocuk oyun park alanları sayısı artıyor - Son Dakika
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Fatsa'da çocuk oyun park alanları sayısı artıyor

04.03.2022 15:11
Fatsa'da çocuk oyun park alanları sayısı artıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, çocukların güzel vakit geçirecekleri çocuk parkı alanlarının sayısı artıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, çocukların güzel vakit geçirecekleri çocuk parkı alanlarının sayısı artıyor.

Yeni dönemde 16 yeni çocuk parkını ilçeye kazandıran Fatsa Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çocuk parkı sayılarını artırmaya devam ediyor. Fatsa Belediyesi'nin, Geyikçeli Mahallesi'ne Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yaptığı kauçuk zeminli çocuk oyun parkı çocukları eğlence kaynağı oldu.

Belediye olarak çocuk ve gençlere ciddi yatırım ayırdıklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Geleceği güvence altına almanın yolunun sağlıklı ve güvenli ortamlarda genç nesiller yetiştirmektir. Fatsa'mıza göreve geldiğimiz günden itibaren sokaklarımızın en güzel aksesuarı olan 16 çocuk parkı yaptık, 36 parkımızı baştan aşağıya yenileyerek modernizasyonunu gerçekleştirdik. Bu yıl ise 10 yeni çocuk parkını daha hizmete sunacağız. Yarınımızı emanet edeceğimiz evlatlarımız için her alanda hiçbir engel tanımadan hizmet etmeyi sürdürürken tek beklentimiz çocuklarımızın güvenli ve konforlu alanlarda oynamaları, içten bir gülümseme ve mutluluğudur. Geyikçeli çocuk oyun parkı da bunlardan biri. Çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ORDU

Fatsa'da çocuk oyun park alanları sayısı artıyor
Fatsa'da çocuk oyun park alanları sayısı artıyor
Fatsa'da çocuk oyun park alanları sayısı artıyor

YORUMLAR
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Geyikçeli, Fatsa, Çocuk, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatsa'da çocuk oyun park alanları sayısı artıyor - Son Dakika


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