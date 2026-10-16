Faysal Soysal\'ın Rahma filmi 14 Kasım\'da Tallinn\'de dünya prömiyerine çıkıyor

(İSTANBUL) – Yönetmen Faysal Soysal'ın üçüncü uzun metraj filmi "Rahma", dünya prömiyerini Tallinn Black Nights Film Festivali'nde yapacak. Dört ülkenin ortak yapımı film, çocuk sahibi olmak isteyen bir kadın ile Suriyeli bir çocuğun kesişen hayatları üzerinden annelik, göç ve aidiyeti anlatıyor.

Yönetmen Faysal Soysal'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği üçüncü uzun metraj filmi "Rahma", uluslararası festival yolculuğuna Tallinn Black Nights Film Festivali'nde (PÖFF) başlıyor. Film, 6–22 Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilecek festivalin "Eleştirmenlerin En İyileri" yarışmasında dünya prömiyerini yapacak.

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve İtalya ortak yapımı olan "Rahma", çocuk sahibi olma arzusuyla mücadele eden bir kadının yaşamına, savaşın ve zorunlu göçün izlerini taşıyan bir çocuğun girmesiyle değişen hayatları konu alıyor. Göbeklitepe'nin tarihsel ve kültürel atmosferinde geçen film, annelik kavramını biyolojik bağların ötesinde ele alırken göç, aile, kimlik ve insanın ait olabileceği bir yer arayışına odaklanıyor.

GÖBEKLİTEPE'DEN GÖÇ YOLLARINA UZANAN BİR HİKAYE

Filmin merkezinde, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve çevresinde çalışan arkeolog Meryem bulunuyor. Uzun süredir çocuk sahibi olabilmek için bilimsel ve tıbbi yöntemlere başvuran Meryem, eşi İbrahim ve kayınpederinin geleneksel tedavi yöntemlerine ilişkin önerileriyle kendi tercihleri arasında sıkışıyor.

Çocuk sahibi olma umudunu yurt dışında aramaya karar verdiği sırada Meryem'in yolu, hayatta kalmaya çalışan dokuz yaşındaki Suriyeli çocuk Rahma ile kesişiyor. Başlangıçta yardım etme isteğiyle kurulan ilişki, küçük kızın sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazanıyor. İkili arasında gelişen bağ, Meryem'in anneliğe, ailesine ve kendi yaşamına bakışını değiştiriyor.

Film, bir yandan Meryem'in çocuk sahibi olma mücadelesini anlatırken diğer yandan savaş, göç ve yerinden edilmenin insan hayatında bıraktığı izleri görünür kılıyor. Meryem'in Rahma'yı koruma ve ona güvenli bir yaşam sunma çabası, kendi geçmişiyle yüzleştiği bir yolculuğa dönüşüyor.

ANNELİK VE AİDİYET KAVRAMLARINI SORGULUYOR

"Rahma", ana hikayeye paralel ilerleyen farklı göç deneyimlerini de beyazperdeye taşıyor. Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan ve çocuğuyla güvenli bir gelecek kurmaya çalışan İranlı bir annenin yaşadıkları ile insan kaçakçılığı yapan Suriyeli Nidal'in hikayesi, filmin ilerleyen bölümlerinde Meryem ve Rahma'nın yaşamıyla kesişiyor.

Farklı ülkelerden, kültürlerden ve dillerden insanların ortak hayatta kalma mücadelesini anlatan yapım, bir çocuğun aileye duyduğu ihtiyaç ile yetişkinlerin güvenli bir yaşam ve aidiyet arayışı arasında bağ kuruyor.

Filmde annelik yalnızca doğumla tanımlanan bir ilişki olarak değil, koruma, sorumluluk ve dayanışma üzerinden şekillenen insani bir deneyim olarak ele alınıyor. Göbeklitepe'nin binlerce yıllık geçmişi de insanın köklerini, kimliğini ve ait olduğu yeri arama çabasına tarihsel bir arka plan oluşturuyor.

DENİZ IŞIN, UĞUR ASLAN VE FEYYAZ DUMAN BAŞROLLERDE

Uluslararası ortak yapım olarak hayata geçirilen filmin başrollerini Deniz Işın, Uğur Aslan ve Feyyaz Duman paylaşıyor. Deniz Işın, çocuk sahibi olma mücadelesi veren arkeolog Meryem'i canlandırırken Uğur Aslan, Meryem'in eşi İbrahim rolünü üstleniyor. Feyyaz Duman ise Suriyeli insan kaçakçısı Nidal karakterine hayat veriyor. Filme adını veren Rahma karakterini, gerçek yaşamında da göç deneyimi bulunan ve ilk kez kamera karşısına geçen Nagam Bireç canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca İranlı oyuncu Sogol Khaligh ile Özlem Taş, Hakan Salınmış, Süleyman Kabaali ve Selin Köseoğlu yer alıyor.

SENARYO GELİŞTİRME SÜRECİNDE ULUSLARARASI ÖDÜLLER KAZANDI

"Rahma", çekimlerine başlanmadan önce senaryo ve proje geliştirme aşamalarında ulusal ve uluslararası platformlarda çeşitli ödüllere değer görüldü. Proje, 2023 yılında TRT 12 Punto Platformu'ndan Ön Alım Ödülü, aynı yıl Troya Proje Geliştirme Platformu'ndan En İyi Proje Ödülü aldı. 2024 yılında Vietnam'da düzenlenen Hanoi Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne değer görülen yapım, 2025 yılında New York'taki SR Socially Relevant Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bulgaristan Ulusal Film Merkezi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen filmin ortak yapımcıları arasında Selman Alimoğlu, Barış Yıldırım, Ivan Tonev, Michael Sarantinos ve Giuseppe Lepore bulunuyor. Görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir'in üstlendiği filmin yapım tasarımını Meral Aktan, kurgusunu Osman Bayraktaroğlu, özgün müziklerini ise Peyman Yazdanian hazırladı.

DÜNYA PRÖMİYERİ 14 KASIM'DA

Uluslararası sinemadan yapımları bir araya getiren Tallinn Black Nights Film Festivali, bu yıl 6–22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Faysal Soysal'ın "Rahma" filmi, festivalin "Eleştirmenlerin En İyileri" yarışması kapsamında 14 Kasım akşamı Apollo Sineması'nda ilk kez izleyici karşısına çıkacak.