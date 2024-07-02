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Felce neden olan kalp deliği bir saatlik işlemle kapatıldı

MANİSA - Manisa Şehir Hastanesi'nde ilk defa gerçekleştirilen operasyonla felce sebep olan kalp deliği bir saatlik işlemle kapatıldı.

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Birimi önemli bir operasyona daha imza attı. Manisa'da yaşayan 60 yaşındaki Meryem Toprak geçirdiği dört atak sonrası Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Birimine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Meryem Toprak'ın kalbinde delik tespit edildi. Felce neden olan deliğin kapatılması için harekete geçen Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Birimi hekimlerinden Doç. Dr. İbrahim Halil Özdemir ve Doç. Dr. Ramazan Gündüz, Meryem Toprak'ı ameliyata aldı. Başarılı geçen operasyonla felce neden olabilen kalp deliği kapatıldı. Toprak'a uygulanan işlem hakkında bilgi veren Doç. Dr. İbrahim Halil Özdemir, "Bugün Manisa Şehir hastanesinde ilk defa yaptığımız bir vakayı sizlere sunmak istedik. Meryem Teyze bize dört kez stroke geçirme şikayetiyle geldi. Stroke, geçici iskemik atak yani halk arasında felç olarak bilinir. Nöroloji branşı tarafından tetkikleri yapılmış fakat herhangi bir felç için bir neden bulunamamış ve kardiyolojiye yönlendirilmiş. Hastaya yaptığımız, halk arasında yemek borusundan yapılan ultrason olarak da bilinen Transözofageal Eko ile hastamızın kalbinde delik saptadık. Bunun üzerine bu deliği kapatmak için operasyon planladık. Benim görüntülemeci hekim, Doç. Dr. Ramazan Gündüz'ün işlemi yapan hekim olarak görev aldığı operasyon işlemi gayet başarılı bir şekilde gerçekleşti. 1 saat içerisinde işlemini sonlandırdık. Halk arasında şemsiye olarak bilinen yöntemle, kasık toplardamarından iğne ile girerek kalpteki delik kısmını kapattık. Hastalarımız genelde bayılma ya da baygınlık hissi, vücudunun belirli bölgelerini hareket ettirememe, hissizlik gibi şikayetlerle geliyor. Böyle olduğunda bir nöroloji hekimine yönlendirilirsiniz. Nöroloji hekimi arkadaşlarımızda kardiyolojiden de fikir almak isterler. Bize geldiğinde biz bu hastaların EKG'lerini ve kalp ultrasonlarını değerlendirerek ona göre yardımcı oluyoruz. Bu operasyon Manisa Şehir Hastanesi'nde ilk kez yaptığımız bir işlemdir. Aslında PFO (Patent Foramen Ovale) dediğimiz doğuştan kalpte olan bir delik . İnsanların çoğunda bu delik kapanıyor. Bazı hastalarda ise küçük bir açıklık kalabiliyor. Açık kaldığı durumlarda da felç gibi semptomlar ortaya çıkabiliyor, tekrarlayan stroke atakları oluyorsa, kalpteki deliği o zaman kapatmak gerekiyor. Her hastaya yapılmaz, bunun bir endikasyonu var, bu sebeple Nöroloji hekimiyle eşgüdümlü götürülmesi gereken bir süreç. Aynı zamanda bu operasyon tek başına yapılan bir işlem değil, büyük bir ekip işi. Nöroloji hekiminin, Kardiyoloji hekiminin, işlem yapılacaksa Anestezi hekiminin olduğu ve Post-op yoğun bakımın gerektiği önemli bir işlemi. Bizlere de bu operasyon sırasında Anestezi hekimimiz Uzm. Dr. Berkem Büyükakkuş eşlik etti. Vaka esnasında bizlere eşlik eden ve yoğun bakımda takibini yapan tüm hekim, hemşire, teknisyen ve tekniker çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ölümden döndüğünü söyleyen hasta Meryem Toprak ise "Ben 3-4 kere ölümden döndüm. Oğlumun biri kayınpederini ziyarete Trabzon'a gitmişti. Oğlum yetiş dedim ben öleceğim, ameliyatıma yetişti. Allah sizden razı olsun. Allah benim gibi hastalara şifa versin. Tansiyonum, şekerim de normal şu anda çok iyiyim" diye konuştu.