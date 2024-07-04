Felçli kedi sağlığına kavuştu, yeni yuvasını arıyor - Son Dakika
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Yerel

Felçli kedi sağlığına kavuştu, yeni yuvasını arıyor

Felçli kedi sağlığına kavuştu, yeni yuvasını arıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından tedavi edilen felçli kedi, şimdi yeni bir ev arıyor. Sahiplendirme konusunda bilgi almak isteyenler Doğal Yaşam Merkezi'ne başvurabilir.

04.07.2024 12:56  Güncelleme: 12:58
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Yapılan ihbar üzerine bulunan ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi tarafından sağlığına kavuşturulan felçli kedi yeni yuvasını arıyor.

Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği binlerce hayvan ile bu konuda öncülüğünü sürdürüyor. 17 Haziran tarihinde Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'tan, ayakları tutmayan felçli bir kedi olduğu ihbarı üzerine Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan erkek kedinin tedavi süreci tamamlandı. Merkezdeki nöbetçi veteriner hekim tarafından muayene edilmesinin ardından radyografik incelemelerinde, kedinin kalçasında kırık olduğu ayrıca sistemik viral hastalık geçirdiği belirlendi. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde 3 haftalık yoğun tedavi sürecinin ardından kedi sağlığına kavuştu.

Sevecen, oyuncu, neşeli tavırları ile dikkat çeken kedi, şimdi yeni yuvasını bekliyor. Sahiplendirme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşların, Doğal Yaşam Merkezi'ne ulaşabilecekleri belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Felçli kedi sağlığına kavuştu, yeni yuvasını arıyor - Son Dakika

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