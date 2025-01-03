Ferdi Tayfur'un Vefatı

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Medical Park Hastaneleri'nden, karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınan ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için yayınlanan taziye mesajında, "Ferdi Tayfur, sadece güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla değil, aynı zamanda Türk müziğine getirdiği yenilikler ve samimiyetiyle nesiller boyunca hatırlanacak bir sanatçı olarak hafızalarımızda yer etti. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Medical Park Hastaneleri'nden yapılan açıklamada, "Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek

yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bilindiği gibi sanatçımız, 16 Aralık tarihinde askeri uçak ile hastanemize getirilmiş; daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinus temizliği için ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen bugün akşam saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Ferdi Tayfur, sadece güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla değil, aynı zamanda Türk müziğine getirdiği yenilikler ve samimiyetiyle nesiller boyunca hatırlanacak bir sanatçı olarak hafızalarımızda yer etti. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANTALYA