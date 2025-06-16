Ferdi Zeyrek Anısına Bodrum'da Lokma Dağıtıldı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından geçen hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Evinde geçirdiği kaza nedeniyle kaldırıldığı hastanede geçen hafta hayata veda eden Zeyrek, vefatının yedinci gününde Bodrum Belediye Meydanı'nda lokma hayrıyla anıldı.

Lokma hayrına Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mandalinci burada, şunları söyledi:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek'in vefatının üzerinden bir hafta geçti. Bugün Bodrum Belediyesi olarak, başkanımızın aziz hatırasına ithafen burada bir lokma hayrı düzenliyoruz. Kısa sürede Manisa'ya değerli hizmetler sunmuş, halkın gönlünde derin izler bırakmış bir isimdi. Ferdi Zeyrek, kimseyi ötekileştirmeden, sevgiyle ve hoşgörüyle görevini layıkıyla yerine getiren örnek bir siyasetçiydi. Cenazesi, Türkiye'nin son yıllarda tanıklık ettiği en kalabalık törenlerden biri oldu ve hepimize önemli bir mesaj verdi. İnsanlar, bu dünyada ardında bıraktığı güzel işler, eserler ve kazandığı gönüllerle anılır. Hayat geçicidir; önemli olan kalp kırmadan, umutla, halk için çalışarak yaşamak ve görevimizi bu bilinçle yerine getirmektir. Sayın başkanımız, işte tam da böyle bir insandı. Genç yaşta aramızdan ayrıldı; ancak ardında binlerce hayır duası bırakarak ebediyete uğurlandı. Bu hayrımızla onun ruhuna bir nebze olsun ulaşabildiysek ne mutlu bize. Başta Manisa halkı olmak üzere, ailesinin, sevenlerinin, Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin ve tüm milletimizin başı sağ olsun. Allah, yaptığı güzel işler ve hayırlarla kendisini mükafatlandırsın; mekanı cennet, ruhu şad olsun."