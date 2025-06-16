Ferdi Zeyrek İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, geçen hafta yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için lokma hayrı düzenledi. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Siyasetin nasıl yapılması gerektiğini, bir siyasetçinin ne kadar şeffaf ve çalışkan olması gerektiğini, şehrini ne kadar çok sevmesi gerektiğini bizlere ve bütün Türkiye'ye öğretti. Her zaman kalbimizde olacak" diye konuştu.

Turgutlu'da, evinde geçirdiği bir kaza sonucunda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayata veda eden Ferdi Zeyrek için lokma hayrı yapıldı. Turgutlu Belediyesi tarafından Orta Park Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirilen hayırda Zeyrek dualarla anıldı.

Akın, Zeyrek'in vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, şunları söyledi:

"Ailesi ve çocukları artık bizim ailemiz ve çocuklarımız oldu"

"Ferdi Başkan'ın görev yaptığı 15 ay boyunca gönüllere ne kadar dokunduğunu bütün Türkiye izledi. Siyasetin nasıl yapılması gerektiğini, bir siyasetçinin ne kadar şeffaf ve çalışkan olması gerektiğini, şehrini ne kadar çok sevmesi gerektiğini bizlere ve bütün Türkiye'ye öğretti. İçimiz yanıyor, alışmak çok zor. Bugün de yedinci günü olması sebebiyle lokma hayrımızı yaptık. Ferdi başkan, giderek bizleri yalnız bıraktı. Bu ölüm ona yakışmadı. Her zaman kalbimizde olacak. Ailesi ve çocukları artık bizim ailemiz ve çocuklarımız oldu. Başta ailesi olmak üzere tüm hemşehrilerime metanet diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Lokma hayrına Akın'ın eşi Sabriye Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Zünbülcan Tosunoğlu, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Solmaz ile Turgutlu Belediyesi meclis üyeleri, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ve personeli katıldı.