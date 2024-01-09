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Fethiye'de dalgalar yükseldi, vatandaşlar sahile akın etti - Son Dakika
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Fethiye'de dalgalar yükseldi, vatandaşlar sahile akın etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan yağmurlu ve rüzgarlı hava sonrası dalgaların boyu yükselirken, vatandaşlar sahile koşarak dalgaları kayıt altına aldı. Ölüdeniz Mahallesi'nde oluşan dev dalgalar, Belcekız sahilinde yaklaşık 3 metre yüksekliğe ulaştı. Fotoğraf çekmek isteyenler ise dalgalarla ıslanma riskini göze alarak sahile akın etti.

Fethiye\'de dalgalar yükseldi, vatandaşlar sahile akın etti
09.01.2024 - 22:22,
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmurlu ve rüzgarlı havanın ardından dalgaların boyu yükselirken, dalgaları kayıt altına almak isteyenler sahile koştu.

Fethiye'de 2 gündür devam eden sağanak ve kuvvetli rüzgar, etkisini sürdürdü. Yağış ve rüzgarın hafiflemesiyle Ölüdeniz Mahallesi'nde dev dalgalar oluştu. Belcekız sahilinde oluşan yaklaşık 3 metrelik dalgaları izleyip, kayıt altına almak için vatandaşlar sahile koştu. Güzel fotoğraf karesi yakalamak isteyenler ise zaman zaman dalgalarla ıslandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fethiye'de dalgalar yükseldi, vatandaşlar sahile akın etti - Son Dakika
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