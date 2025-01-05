Feyza Yöndem, ATAKDER Kayseri İl Başkanı Oldu - Son Dakika
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Feyza Yöndem, ATAKDER Kayseri İl Başkanı Oldu

Feyza Yöndem, ATAKDER Kayseri İl Başkanı Oldu

ATAKDER, Feyza Yöndem'in Kayseri İl Başkanı olarak atanmasını duyurdu, afet bilincini artıracak.

05.01.2025 14:04
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Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Derneği (ATAKDER), Kayseri İl Başkanı olarak Feyza Yöndem'in atanmasını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren ATAKDER, ülkemizin afetlere karşı hazırlıklılığını arttırmak ve farkındalık oluşturmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. ATAKDER Kurucu Genel Başkanı Ömer Özkan; Feyza Yöndem'in Kayseri'deki afet bilincini geliştirme ve toplumu afetlere karşı hazırlama konusundaki önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti. Özkan; "ATAKDER olarak, depremler ve doğal afetler konusunda hem halkımızı uyarmak hem de etkili bir arama kurtarma ağı oluşturmak için çalışıyoruz. Sayın Feyza Yöndem'in liderliğinde Kayseri ekibimizin çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz" dedi. Tokat merkezli bir dernek olarak kurulan ATAKDER, afetlerin öncesinde ve sonrasında etkin bir şekilde harekete geçmeyi amaçlıyor. Dernek; özellikle 24, 48 ve 72 saat öncesinden gerçekleşebilecek depremlerle ilgili uyarılarda bulunarak, halkı risklere karşı bilinçlendirme misyonunu yerine getiriyor. ATAKDER'in ana hedefi, büyük sarsıntıların öncesinde toplumu uyarmak ve böylece hayat kurtarmaya katkı sağlamaktır.

Yeni görevine başlayan Feyza Yöndem ise, özverili çalışmalarıyla Kayseri'de afetlere karşı duyarlılık ve dayanışma bilincini yaygınlaştırmak için ekip arkadaşlarıyla birlikte gayret göstereceklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Feyza Yöndem, ATAKDER Kayseri İl Başkanı Oldu - Son Dakika

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