FHGC 37. Yılını Kutladı

Elazığ'da 21 Nisan 1988 tarihinde temelleri atılan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) olarak, bugün 37. yıla ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Başkan Serkan Gürtürk, "Bugün, geçmişte atılan sağlam temellerin üzerine inşa edilen bu birliktelik sayesinde, geleceğe daha umutla bakıyoruz" dedi.

FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, Cemiyetinin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle açıklamada bulundu. Başkan Gürtürk, "21 Nisan 1988 tarihinde temelleri atılan FHGC olarak, bugün 37. yılımıza ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Geride bıraktığımız bu uzun süreçte, nice anıya, başarıya ve zorluğa tanıklık ettik. Gazeteciliğin günbegün değişen şartlarına rağmen, bölgemizin sesi olma hedefiyle yolumuza devam ettik. Fırat Havzası'nda haberciliğe emek veren, bu mesleği onurla sürdüren tüm büyüklerimizin katkısıyla bugünlere geldik. Cemiyetimiz, sadece bir meslek kuruluşu olmanın ötesinde, aynı zamanda Elazığ'da birlikteliğin, dayanışmanın ve ortak çabanın simgesi olmuştur. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 37 yılda; farklı kuşaklardan birçok gazeteciyi bir araya getiren, anılar biriktiren, dostluklar kurduran ve hep birlikte büyüyen bir aile olduk" diye konuştu.

Başkan Gürtürk, "Bugün, geçmişte atılan sağlam temellerin üzerine inşa edilen bu birliktelik sayesinde, geleceğe daha umutla bakıyoruz. Bu vesileyle, cemiyetimizin oluşmasında ve gelişmesinde emeği olan kurucu üyelerimiz Mehmet Topal, Şükrü Kacar, Aydın Meral, Şeref Tan, Coşkun Bingöl, İsmet Turan ve Ahmet Kaya'yı ve geçmiş dönem başkanlarımıza ve yönetim kadrolarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu mesleğe yıllarını vermiş; kalemiyle, duruşuyla iz bırakmış ve bugün aramızda olmayan değerli basın emekçilerini rahmetle ve saygıyla anıyorum. Cemiyetimizin 37. yaşını kutlarken, bundan sonraki yıllarda da aynı birlik ve beraberlikle yolumuza devam edeceğimize olan inancım tamdır. Daha nice yıllarda, aynı heyecanla ve kararlılıkla buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ