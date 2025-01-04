Fidan ve Sibiha Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile telefonla görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bugün 4 Ocak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan ile Andriy Sibiha görüşmesinde ise Ukrayna ve Suriye'deki durum ele alındı. - ANKARA
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