Fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı - Son Dakika
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Fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı

Ordu'da 2024 yılı fındıkta rekolte tespiti yapmak için oluşturulan komisyon, 400 noktada yürüteceği çalışmalara başladı. Çalışmalarda çotanak ve dallar sayılarak zararlılar, hastalıklar, fındıkta doluluk oranları tespit edilecek. Türkiye'nin ve Ordu'nun gerçek fındık rekoltesi belirlenecek.

03.07.2024 17:02
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Fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı

ORDU - Ordu'da 2024 yılı fındıkta rekolte tespiti yapmak için oluşturulan komisyon, 400 noktada yürüteceği çalışmalara başladı.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan komisyon tarafından fındık tarımı yapılan ilçelerde rekolte çalışmalarına başlandı. Ordu'da, 11 farklı kurumun katılımı ile oluşturulan komisyon 2 hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek. Yapılan çalışmalarda çotanak ve dallar sayılarak zararlılar, hastalıklar, fındıkta doluluk oranlarının tespiti yapılacak.

"400'ün üzerinde noktada çalışmalar yapılacak"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, rekolte çalışmalarının sahil kesimlerine başladığını söyledi. Yılmaz, "Her zamanki gibi titizlikle çalışma gerçekleştiriyor. Amacımız ilimizde gerçeğe en yakın rekolteyi tespit etmek. Bu noktada ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Kurumların katılımıyla rekolte tespit komisyonu oluşturuldu. Bu çalışmalar sahil kesimde başladı. Orta kesimin ardından yüksek kesimde devam edecek. 400'ün üzerinde, gerekirse daha fazla noktada sayım yapmak suretiyle ilimizin 2024 yılı rekoltesini tespit etmiş olacağız. Bu bulunan rakamlar yapacağımız toplantıda, formülle yerlerine konulacak ve inşallah ilimizin rekoltesi de ortaya çıkmış olacak. Sayımla birlikte 100 tane de fındığı kırmak suretiyle bu fındığın ne kadarı boş ve zararlılardan etkilenmiş olduğunu ortaya koymaya çalışıyorlar. Gerçek manada çuvala girecek fındığı da bulmaya çalışıyorlar. Bu da gerçeğe en yakın sonucu bulmamızda bize bir avantaj sağlıyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de aynı titizlikle çalışma yürütülüyor" diye konuştu.

" Türkiye'nin ve Ordu'nun gerçek rekoltesi belirlenecek"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, çalışmaların tamamlanmasının ardından Türkiye'deki gerçek fındık rekoltesinin açıklanacağını ifade ederek, "Bu çalışmalar özellikle sahil, orta ve yüksek kesim olarak devam edecek. Yaklaşık 400 noktada birçok yerde çotanaklar sayılacak. Erken açıklanan ve hiç bahçeler gezilmeden yapılan bir rekolte açıklaması değil. Bu nedenle tüm kamuoyunun, üreticilerimizin ve sektörün bu çalışması dikkate almasını istiyoruz. Biz fındıkta boş oranları görebiliyoruz, kırılan fındıklarda örneğin 5 fındıkta bunun 2 tanesi boş ise bunu görüyoruz ve tespit ediyoruz. bu tespit yapıldıktan sonra Ordu ilinin rekolte rakamları ortaya çıkacak, tüm illerde yapıldıktan sonra Türkiye'nin fındık rekoltesi açıklanmış olacak" şeklinde konuştu.

Programda Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da incelemeler ve açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı - Son Dakika

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