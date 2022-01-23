Üye Girişi
Fırtınada uçan baca park halindeki aracın üzerine düştü - Son Dakika

Fırtınada uçan baca park halindeki aracın üzerine düştü

23.01.2022 14:11

Fırtınada uçan baca park halindeki aracın üzerine düştü Sivas'ta şiddetli rüzgar sonucu uçan baca park halindeki bir aracın üzerine düştü Sivas'ta şiddetli rüzgar sonucu uçan baca park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Fırtınada uçan baca park halindeki aracın üzerine düştü

Sivas'ta şiddetli rüzgar sonucu uçan baca park halindeki bir aracın üzerine düştü

SİVAS - Sivas'ta şiddetli rüzgar sonucu uçan baca park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Edinilen bilgilere göre olay Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın yüzeyinde bulunan baca şiddetli rüzgar nedeniyle koparak park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayı görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kopan parçaları toplarken polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Şans eseri orada kimsenin olmaması ihtimal bir facianın önüne geçti. Olayda yaralama bulunmazken bir aracın tavanında maddi hasar meydana geldi.

YORUMLAR
500

Sivas, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fırtınada uçan baca park halindeki aracın üzerine düştü - Son Dakika


Dövdükleri kadını, ardından uçurumdan attılar Dövdükleri kadını, ardından uçurumdan attılar         
16:42
Neslihan Atagül, karın keyfini mini şortuyla çıkardı Neslihan Atagül, karın keyfini mini şortuyla çıkardı         
16:27
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33

Son Dakika Haberleri
16:42 Dövdükleri kadını, ardından uçurumdan attılar
16:41 Cenazede Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki
16:27 Neslihan Atagül, karın keyfini mini şortuyla çıkardı
16:26 Kar nedeniyle sürücünün hakimiyetini kaybettiği yol yardım aracı, evin bahçesine yuvarlandı
16:24 Türkiye'de 2021 yılında 1 milyondan fazla bebek doğdu! Peki, en çok hangi isimler verildi?
16:04 Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum
16:03 Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı
16:02 Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerine AK Parti'den sert tepki: Nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyorlar
15:50 "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması
15:48 Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 16:48:20. #1.11#
SON DAKİKA: Fırtınada uçan baca park halindeki aracın üzerine düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement