Fırtınada Kuryeye Yardım Eli - Son Dakika
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Fırtınada Kuryeye Yardım Eli

Fırtınada Kuryeye Yardım Eli
26.05.2025 15:30
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Bilecik'te fırtınaya yakalanan kurye, minibüsçünün yardımıyla güvenle ilerledi.

Bilecik'te bir adrese paket servisi götüren kurye yolda fırtınaya yakalanınca imdadına minibüsçü yetişti.

Bilecik'te bir firmada paket servisinde çalışan Serkan Eşiyok, Şeyh Edebali Üniversitesine sipariş götürmek üzere yola çıktı. Yolda şiddetli fırtınaya yakalanan Serkan Eşiyok aracını hemen yolun sağına çekti. Bunu gören 11 HO 1088 plakalı halk minibüsü motosikletlinin yanına yaklaştı. Fırtınadan motosiklet sürücüsünü ilerlemesi kendini siper ederek sağlayan sürücü fırtına geçene kadar saatte en20 kilometre hızla ilerledi. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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